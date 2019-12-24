Haberler » Güncel » Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi - Haber

Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, yaklaşık 5 yıl içinde merkeze kayıt yaptıran 34 bin 398 kişiyi 34 bin 540 ayrı işe yönlendirdi.

24.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:04 Kariyer Merkezi 34 bin 398 kişiyi işe yönlendirdi
Belediyesi Kariyer Merkezi, yaklaşık 5 yıl içinde merkeze kayıt yaptıran 34 bin 398 kişiyi 34 bin 540 ayrı işe yönlendirdi. Yönlendirmeler sonucunda 4 bin 194 kişi, Kariyer Merkezinin insan kaynakları hizmeti verdiği firmalarda işe yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, 11 Temmuz 2014'te Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet noktası olarak, işverenler ve iş arayanlar arasında köprü olmak, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ana hizmet binası içinde kuruldu. İş arayanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veren merkez, İŞKUR portalı takip ve güncelleme, mesleki eğitim kursları, işbaşı ve girişimcilik eğitimi gibi programlara başvuru ve işsizlik ödeneği başvuruları hizmetleri veriyor. İş arayanların TC Kimlik numarası ve 1 adet vesikalık fotoğrafla kayıt olabileceği Kariyer Merkezi, işletmelere ise insan kaynakları danışmanlığı, ön elemeden geçirilmiş aday CV paylaşımı hizmetleri sunuyor.

Muratpaşa Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu günden bugüne 773 firmaya insan kaynakları hizmeti verdi. Merkeze kayıt yaptıran kayıt yaptıran 34 bin 398 kişi firmaların personel talepleri çerçevesinde 34 bin 540 ayrı iş pozisyonuna yönlendirildi. Bunun sonucunda Muratpaşa Kariyer Merkezi, 4 bin 194 kişinin istihdam edilmesine aracılık etti. - ANTALYA

Muratpaşa, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   Atık yemeklerle 200 köpeği besliyorlar - Haber
17:56   AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haber
17:55   Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Haber
17:55   Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -2 - Haber
17:55   Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
24.12.2019 18:00:47