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Kariyer Merkezi, "Büyükşehir Paydaşlarla Buluşuyor" projesini başlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi, projelerine bir yenisini daha ekleyerek, 'Büyükşehir Paydaşlarla Buluşuyor' projesini başlattı.

07.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:02 Kariyer Merkezi,
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi, projelerine bir yenisini daha ekleyerek, 'Büyükşehir Paydaşlarla Buluşuyor' projesini başlattı.

Mersin'de iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni bir projeye daha imza attı. Büyükşehir Paydaşlarla Buluşuyor projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların yetkilileri bir araya gelerek, Mersin'in sorunlarına karşı çözüm ve işbirliği ortaya koyuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde kurumlar arası işbirliğini geliştirmek amacıyla planlanan çalışmaların ilki, ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve personelin katılımı ile Mersin Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşti.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada moderatörlüğünde Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kurslar Servisi Şefi Birgül Kılıçkaya, mesleki eğitim kursları, kursiyer seçimi ve devam durumu, kurs programları, saatleri, yükümlülükler, belgelendirme ve istihdam gibi konularda bilgilendirme yaptı. Açılan kurslarda "İŞKUR'un ve Büyükşehir Belediyesinin rolü nedir, kimler kurslardan yararlanabilir, istihdam garantili kurslarda Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü nelerdir?" gibi soruları yanıtlayan Kılıçkaya, seminer sonunda katılımcıların sorularına da yanıt verdi.

Kariyer Merkezi Müdürü Özada, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile dış paydaşlar arasında Kariyer Merkezinin köprü görevi göreceğini, kurumlar arası buluşmalarla belediyenin hizmet birimleri ile kurumlar arası işbirliğini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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