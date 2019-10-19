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Kariyer merkezi çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özellikle öğrencilere, iş arayanlara ve işverenlere yönelik profesyonel rehberlik hizmeti sunması amacıyla kurulan ve önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Kariyer Merkezi, altyapı...

19.10.2019 11:50Kariyer merkezi çalışmalarına devam ediyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özellikle öğrencilere, iş arayanlara ve işverenlere yönelik profesyonel rehberlik hizmeti sunması amacıyla kurulan ve önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Kariyer Merkezi, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kasım ayında düzenlenecek olan 9. İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi ile ilgili sektör temsilcileriyle bir toplantı düzenlendi. Kariyer Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, öğrencilere yönelik rehberlik ve özgeçmiş düzenleme hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, işgücü piyasasını izleyen değil yönlendiren bir merkez olma amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini, sahanın nabzını tutarak hedef kitleye güncel bilgiler aktarmak istediklerini belirtti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Güncel

Kaynak: İHA

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