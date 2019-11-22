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"Kariyer ve Gelecek" konulu eğitim programına katıldılar

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan takvim doğrultusunda ara tatile giren çocuklar, çeşitli etkinlikler ile hem eğleniyor hem de öğreniyor.

22.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:47
Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan takvim doğrultusunda ara tatile giren çocuklar, çeşitli etkinlikler ile hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Ara tatil aktiviteleri kapsamında Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Kariyer ve Gelecek" konulu eğitim programına katılan çocuklar, birçok konuda bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Sorumlusu ve İletişim Uzmanı Sema İnci, düzenlenen programda katılımcılara kariyer nedir, vizyon ve hedefler yanı sıra öğrencilerin başarılı olmaları için yapmaları gereken konularda sunum eşliğinde bilgiler verdi. - BİLECİK

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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