Haberler » Güncel » Kariyer Zirvesi'nde Şehir Tiyatroları sanatçıları gençlerle bir araya geldi - Haber

Kariyer Zirvesi'nde Şehir Tiyatroları sanatçıları gençlerle bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün İstanbul Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlediği kariyer zirvesine aralarında Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da yer aldığı akademisyen, sanatçı, uzman ve eğitmenler katıldı.

24.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:43 Kariyer Zirvesi'nde Şehir Tiyatroları sanatçıları gençlerle bir araya geldi

İBB iştirakleri ile özel sektörden 25 kurum ve kuruluşun yer aldığı Kariyer Zirvesi'ne katılan 3 bine yakın üniversite öğrencisi ve mezun firmalarla görüşerek insan kaynakları politikaları ve işe alım süreçleri ile ilgili bilgiler aldı.

Kariyer Zirvesi'nde İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları Sevil Akı ve Can Başak saat 13.30'da, Bennu Yıldırımlar ve Mert Turak saat 16.00'da düzenlenen birer söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Söyleşilerde sanatçılar özgeçmişlerinden, kariyer basamaklarından söz ettiler. Tiyatro, sinema ve dizi çalışmaları hakkında bilgiler veren sanatçılar, söyleşinin sonunda gençlerin sorularına cevap verdiler.

Söyleşilerin sonunda İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, sanatçılarımız Sevil Akı, Can Başak, Bennu Yıldırımlar ve Mert Turak'a çiçek takdim etti.

Fuar alanında İBB Şehir Tiyatroları'nın standını ziyaret eden gençler tiyatromuz, oyunlarımız hakkında bilgi aldılar.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   Atık yemeklerle 200 köpeği besliyorlar - Haber
17:56   AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haber
17:55   Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Haber
17:55   Spor 'türkiye'nin basketbol aşkı' kitabı tanıtıldı -2 - Haber
17:55   Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
24.12.2019 18:00:53