Kariyerinde Öncü Olan Kadınlar "Kadın Olmayı" Anlattı

Bu sene 20'nci yaşını kutlayan ve yenilenerek ulusal birçokmağazaya ev sahipliği yapan Bilkent Center'dayer alanSess+'dagerçekleştirilen etkinliğe, Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü Hayal Olcay moderatörlüğünde, Gümrük Eski Bakanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz, Pfizer Avrupa Bölge Lideri Berfu Yazıyurt, Tunç Endüstriyel Sistemler Genel Müdürü Canan Karalar Yüksel, Yazar ve Orthero Genel Müdürü Yonca Eldener konuşmacı olarak katıldı.

Günümüzde kadınların kendileri kadar şanslı olmadığını, ekonomik sıkıntılardan en çok kadınların etkilendiğini dile getiren Gümrük Eski Bakanı Ayfer Yılmaz, kadın istihdamının hala önemli bir sorun olduğunu belirtti. Dünyada, yönetim kurulundaki kadın sayılarının ve eşit işe eşit ücret sorunun tartışıldığını dile getiren Yılmaz, "Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre, eşit iş eşit ücrete 202 yıl, cinsiyet eşitliğine 109 yıl kalmış. Rapor bizlere, dünyadaki bu yelpazenin giderek açıldığını gösteriyor" dedi.

Tunç Endüstriyel Sistemler Genel Müdürü Canan Karalar Yüksel kadınların bilişimde ve girişimcilikte başarılı olabilmesi için eğitimli olmasının şart olduğunu söyledi. Uzmanların çalışmalarına göre kadınların aynı anda daha çok işi yapabilme ve çok odaklı düşünme becerisine sahip olmalarından dolayı yönetici pozisyonlarında yer alması gerektiğini anlatan Yüksel, kendilerinin şirkette kadın sayısını arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Pfizer Avrupa Bölge Lideri Berfu Yazıyurt, büyük işlerin güçlü ekiplerle gerçekleştiğini belirterek, ekipte yer alacak çalışanların seçimi konusunda erkeklerden daha başarılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Kadınların sezgisel avantajları olduğunu ifade eden Yazıyurt, bu sezgisel gücü iş hayatında kullanacak kadar cesaretli olan kadınların başarıya ulaştığını ifade etti. Yazıyurt, kadın ile erkeği dengeleyecek şekilde istihdamın daha sağlıklı olduğunu kaydetti.

Yazar ve Orthero Genel Müdürü Yonca Eldener ise insanın öncelikli olarak kendini dinlemesi gerektiği tavsiyesinde bulundu. Ciddi bir kariyer yaşantısının yanında yazarlığa başladığını belirten Eldener, vatandaşların Göbeklitepe ören yerinin adını hiç duymadıkları bir zamanda, bölge ile ilgili bir kitap çıkardığını, okullarda sunumlar yaptığını ve şu anda Göbeklitepe ören yerinin tüm dünyada bilinmesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Kaynak: Bültenler