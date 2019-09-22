Haberler » Güncel » Haber

Karkamış'a ilgi büyüyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu ve Ege Üniversitesi Sanat ve Tasarım Topluluğu öğrencileri 2020'de hayata geçirmeyi planladıkları Karkamış Antik Kenti tanıtım projesi kapsamında Belediye Başkanı Ali Doğan'ı makamında ziyaret etti.

22.09.2019 14:10Karkamış'a ilgi büyüyor
Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu ve Ege Üniversitesi Sanat ve Tasarım Topluluğu öğrencileri 2020'de hayata geçirmeyi planladıkları Karkamış Antik Kenti tanıtım projesi kapsamında Belediye Başkanı Ali Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Karkamış'a gelerek bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini Başkan Ali Doğan rehberliğinde yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, bu kez projenin kapsamı ve etkinlik takvimi hakkında sunum yaptılar.

Karkamış ve Barak'ın kültürünün tanıtılması açısından bu tür girişimleri önemsediğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Doğan "Karkamış'ın tarihte önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, Arkeopark çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Antik Kentimiz yerli ve yabancı turistlerin gezi listesinde yer alacaktır" dedi.

Doğan ayrıca toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında üniversitelerin büyük önemi olduğunu belirterek etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP

Uludağ Üniversitesi, Ali Doğan, Karkamış, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
14:20 TEKNOFEST İstanbul - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan
14:18 Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
14:16 Malezya'da hava kirliliği haftaya azalabilir
14:15 Onlarca kişinin seferber olduğu kız isteme olayı sonuçsuz kaldı
14:15 "ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor"
14:14 Kadıköy'de silahlı kavga