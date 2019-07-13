Karkamış Arkeopark'ın bir bölümü arkeoloji dünyasına açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazı çalışmaları, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm Dünya'ya gösterecek.

Anadolu, Suriye ve Mezopotamya arasında yer alan Karkamış Antik Kenti, Türkiye ve İtalya'nın işbirliğinde 8 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Dünya'nın en önemli arkeolojik kentlerinden biri olan Karkamış'taki kazıların sekizinci sezonu Türk-İtalyan ekibi tarafından tamamlandı. Kazıların sonunda yapılması planlanan Karkamış Arkeopark, Hitit İmparatorluğu ve Demir Çağı dönemine ışık tutacak.

ŞAHİN: BÜYÜK BİR KOORDİNASYONLA BUGÜNE KADAR GELDİK

Karkamış Arkeopark'ın bir bölümünün açış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki "Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı!" sözünü hatırlattı.

Şahin, "Bugün çok heyecanlıyız, gururluyuz. Tarihin de sınırımızın da sıfır noktasındayız. Bu önemli kritik noktada bir taraftan komutanlarımızla sınır güvenliği için çalışırken bir taraftan da kendi işimizi yapıyoruz. Uzun yolculuğun sonuna geldik, artık finale yaklaştık, heyecanımız ondandır. İtalyanlarla birlikte başlattığımız kazıda Nicolò Marchetti ve Hasan Peker başta olmak üzere tüm ekibin çok büyük emeği var. Uzun yolculuk bu, izin almasından tutun da Ankara bürokrasisi, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversitelerle kurulan büyük bir ortaklıkla büyük bir koordinasyonla sponsorlarımızla bugüne kadar geldik. Bu çalışmayı Dünya'ya tanıtmak istiyoruz. Dünya büyük bir heyecanla buradan çıkacak eserleri bekliyor.

GEÇ HİTİT DÖNEMİ AYDINLATILACAK

100 yıl önce burada büyük bir antik kent olduğu geç Hitit döneminin en güzel eserlerinin burada olduğu görüldüğü için Arap asıllı İngiliz casusu Lawrence'in kaçırmaya çalıştığı eserlerin ne olduğunu araştırmak için tarihçiler, akademik dünya ve bu işe kafa yoran herkes merakla bekliyor. Dolayısıyla bu çalışma, Dünya tarihini değiştirecek. Arkeopark herhangi bir arkeopark değil, Geç Hitit dönemini aydınlatacak bir arkeopark, Fırat'ın dibinde olmamız büyük bir ekolojik parkın, büyük bir çalışmanın milli bir parka dönüştürmenin altyapısını çalıştırıyoruz. Önümüzdeki mayıs ayında büyük açılışı gerçekleştireceğiz. Gaziantep valisine, ilgili bakanlıklara çok teşekkür ediyorum, zaten cumhurbaşkanımızı konuyla ilgili her türlü talimatı veriyor ve önümüzü açıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolò önderliğinde kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserleri tanıtmak açısından bugünü çok önemli görüyoruz. Karkamış tarihtir, Karkamış kültürdür, Karkamış önemli bir yaşam alanıdır, Karkamış'ın bu tarihi eserlerini tüm Dünya'ya tanıtmak bizim için büyük emanettir, büyük bir sorumluluktur. Allah'ın izniyle 5 antik kentiyle burası bereketli hilaldir, altı da üstü de tarihtir, biz bu zenginliğimizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış Antik Kenti'ne yönelik kazı çalışmasını Gaziantep'te birlikte iş yapmanın en güzel örneklerinden bir tanesi olarak değerlendirdi.

Gül, herkesin imkanları ölçüsünde destek verdiği SANKO Holding'in sponsor olduğu çalışmayla Gaziantep'in yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını bir kez daha tüm Dünya'ya gösterildiğini dile getirdi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise, Gaziantep'in kültür şehri alanında dünya kenti olma noktasında hızla ilerleyeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından, kazı başkanı Prof. Dr. Nicolò Marchetti, protokole kazı alanı hakkında teknik bilgi verdi.

KİMLER KATILDI?

Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Peker ile Bolonya Üniversitesi'nden Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolò Marchetti, çok sayıda arkeolog, tarihçi ve vatandaş katıldı.

KAZIDA NELER ÇIKTI?

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Holding kaynak sağladığı kazı çalışmaları sonunda; MÖ 13'üncü yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getiren Karkamış'ta iki saray keşfedildi. Onlarca mühür baskısı bulundu. Demir Çağı'ndan olağanüstü eserler, mezarlar ve mühürler ortaya çıkarıldı.