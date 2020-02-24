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Karkamış Barajı'nda patlama: 3 işçi yaralı

GAZİ·ANTEP'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı'nda arızalı trafonun tamiri yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

24.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:27Karkamış Barajı'nda patlama: 3 işçi yaralı

GAZİ·ANTEP'in ilçesindeki Karkamış Barajı'nda arızalı trafonun tamiri yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, öğlenden sonra Karkamış'taki barajda meydana geldi. Karkamış Barajı'nda arızalanan trafo, işçiler tarafından tamir edilirken, bir anda patlama meydana geldi. Patlamada işçiler Burhan Ş., Mehmet D. ve Sadin B. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Karkamış, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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