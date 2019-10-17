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Karkamış Belediye Başkan Ali Doğan'dan basın mensuplarına ziyaret

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Barış Pınarı Harekatını takip eden yerel, ulusal ve uluslararası basın mensuplarını ziyaret etti.

17.10.2019 12:34Karkamış Belediye Başkan Ali Doğan'dan basın mensuplarına ziyaret
Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Barış Pınarı Harekatını takip eden yerel, ulusal ve uluslararası basın mensuplarını ziyaret etti.
Basın mensuplarıyla bir süre görüşen Başkan Doğan, zor şartlarda görev yapan basın mensuplarının da bir nevi kamu görevi yürüttüğüne dikkat çekerek kendilerine moral ziyaretinde bulunduklarını söyledi.
Basın mensuplarının sorunlarını da dinleyen Başkan Doğan, fedakarca görevlerini icra eden basın mensuplarının her zaman yanında olduğunu kaydetti.
Sağlık görevlilerini de ziyaret eden Doğan, her türlü destek ve ihtiyaçlar konusunda Karkamış Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Barış Pınarı Harekatı, Ali Doğan, Karkamış, Güncel

Kaynak: AA

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