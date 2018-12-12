Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Canlandırılacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:29



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:29

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark Projesi'yle teras alanı, plaj, su altı araştırma merkezi, rehabilitasyon alanları ve ekoparkın yer alacağı doğa harikası bir mekan kurulacak.Türkiye'deki ulusal öneme sahip 45 sulak alandan biri olan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı'na canlılık katmak amacıyla uygulamaya alınması planlanan Ekopark Projesiyle 197 kuş türü ve 71 farklı canlının barınacağı mekan, kentin envanterine kazandırılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel girişimleriyle kamuoyuna sunulacak sulak alan, şehrin vizyonu vizyon katacak.Sulak alan ekosistemini koruyarak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öneme sahip Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanını tanıtmayı amaçlayan proje, kullanıcılara farklı aktiviteler sunacak.Fırat Nehri boyunca, Birecik-Karkamış Barajları arasında kalan proje alanı, iki ilçe merkezi ve sekiz yerleşim yerini kapsayacak. Yılda 70 bin kişi tarafından ziyaret edilen Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı, doğal zenginliklerinin yanı sıra kültürel varlığıyla da adından söz ettirecek.Nesli tehlike altında olan canlılar yaşayacakKuzeyinde en eski medeniyetlerden Zeugma Antik Kenti ve güneyinde Karkamış Antik Kenti bulunan iki antik kent arasında kalan sekiz höyük proje alanı, 55 kilometrelik kültürel mirası içerisinde yer alacak. 35'i endemik olan 810 farklı bitki türüne ve nesli tehlike altında olan Dünya'da 200 adet kalan Kelaynak türüne de ev sahipliği yapan sulak alanda, toplam 197 kuş türü, 14 farklı memeli türü, Dicle Çöpçü Balığı ile birlikte 19 farklı balık türü bulunacak. Nesli tehlike altında olan Fırat Kaplumbağası'nın da içinde bulunduğu 38 farklı iki yaşamlı ve sürüngen türü, söz konusu alanda barınacak. Ekolojik koruma bölgelerini birbirine bağlayan 40 kilometrelik habitat rotası önerilecek proje, kıyı boyunca farklı peyzaj karakterlerini barındıran kısımlardan oluşacak.Proje göz kamaştıracakProje kapsamında Birecik Barajı'nın güneyinde bulunan bölgede plaj alanı olacak. 200 bin metrekare plaj alanının yanı sıra, sahil şeridi 600 metreyi bulacak. 35 bin metrekare kumsal alana sahip olacak plajda, toplam bin 700 metrekarelik kafe, restoran, büfe, idari ve sağlık birimleri yer alacak. 950 metre uzunluğundaki ahşap yaya promenatı, bütün yapı ve fonksiyonları birbirine bağlanacak.Projenin önemli odaklarından olan Ekopark alanı 5 bin 500 dönüme kurulacak. Bu kısım iki alt bölgeden oluşacak. Birinci alt bölge, Fırat Kaplumbağasının üreme zonlarından ve kuşların yoğun olarak gözlemlendiği alanın en hassas bölgesi, ekolojik koruma bölgesi olacak. Bu alan 2 bin 50 dönümden oluşacak. Alanda bulunan Bilimsel Araştırma Merkezi'ne bağlı olan Yaban Hayatı Tanıtım Köprüsünde ziyaretçiler alana ait flora ve faunayı tanıyarak, sulak alan ekosistemini daha yakın keşfedebilecek. Üreme dönemi gibi hassas dönemlerde sessiz bölge olarak sınırlı kullanıma izin verilecek alanda, kuş gözlem kuleleri, kuş gözlem evleri ile bilimsel araştırma ve eğitim merkezi bulunacak. İkinci alt bölge ise, rekreasyon koridorunu ve üretim alanlarını kapsayan kontrollü kullanım bölgesi olacak.Kontrollü kullanım bölgesi toplam bin 300 dönüme kurulacak. Karşılama ve tanıtım merkezi, organik pazar alanı, renk ve koku bahçesi, atölyeler, etkinlik alanı, seyir tepesi, gölet, çocuk köyü ve gençlik kampı, spor alanları bu bölgede yer alacak. Alan içinde ulaşım, yaya, bisiklet ve elektrikli araçlar ile sağlanacak. Bisiklet ve yaya yolları kıyı boyunca devam ederek, diğer kısımları birbirine bağlayacak. Ekolojik koruma alanı olarak belirlenen kısımda ise, durak noktası Kefre Höyüğü olan yürüme ve bisiklet yolu ile belirli noktalarda dinlenme alanları ve gözlem kulesi bulunacak.Alanın bir diğer odak noktasında Su Altı Araştırma Merkezi yer alacak. Merkezde ziyaretçilere su altı zenginlikleri tanıtılacak. Ziyaretçiler, su sporlarına teşvik edilecek, sulak alan bilinci artırılacak. Fırat Nehri'ne ve sulak alana panoramik olarak en hakim noktası olacak Teras Alanında seyir terası, restoran ve çocuk oyun alanı bulunacak.Kum ocaklarının tahrip ettiği alanların bulunduğu projenin son kısmı olan Rehabilitasyon Alanları'nda ise, peyzaj restorasyonu ve rehabilitasyonu ile sulak alana geri kazandırılacak. Proje, Zeugma Antik Kenti'nden başlayarak, sulak alan içerisinde yer alan höyüklerde duraklama noktaları olan yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Karkamış Antik Kenti'ne bağlanarak sonlandırılacak. - GAZİANTEP