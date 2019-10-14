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Karkamış'ta eğitime 2 gün ara

Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi.

14.10.2019 09:26Karkamış'ta eğitime 2 gün ara
Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi.

Karkamış Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçemizdeki 1 anaokulu, 4 ilkokul, 4 ortaokul, 1 imam hatip ortaokulu, 1 lise, 8 birleştirilmiş sınıf olmak üzere toplam 2 bin 101 öğrencinin eğitim gördüğü 19 okulda bugünden itibaren 2 gün süreyle tedbiren eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür."

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Karkamış, Güncel

Kaynak: AA

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