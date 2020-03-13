Karkamış'ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu kullanım alanları korono virüsüne karşı dezenfekte ediliyor.
13.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:12
Gaziantep 'in Karkamış ilçesinde belediye ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu kullanım alanları korono virüsüne karşı dezenfekte ediliyor.
Karkamış Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından konferans ve etkinlik salonları, sosyal tesisler gibi insanların toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan ekipler, insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve çöp konteynerlerinde de ilaçlama çalışması yürütüyor. - GAZİANTEP
Karkamış Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ekipler tarafından konferans ve etkinlik salonları, sosyal tesisler gibi insanların toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan ekipler, insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve çöp konteynerlerinde de ilaçlama çalışması yürütüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Manşet
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