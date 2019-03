Karkas Etin Sınıflandırılmasına ATO Üyelerinden Destek

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı 'Sığır Karkaslarının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'na Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinden destek geldi. ATO'nun 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesinin uzun süredir konuyla ilgili çalışmalar yaptığını belirten ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Karkas ette sınıflandırma et kalitesini yükseltecek, üreticiyi de tüketiciyi de koruyacak" dedi.ATO'dan karkas ette sınıflandırmaya yönelik düzenlemeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ATO 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesinin 2013 yılından bu yana AB ülkeleri ile ABD'de uygulanan et derecelendirme sisteminin Türkiye'de de uygulanabilmesi için sektörün sesi olarak çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Açıklamada, Komitenin yaptığı çalışmaları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Hayvan Besleme Bilim Derneği, Ankara Zootekni Derneği, Veteriner Hekimler Merkez Birliği Konseyi, Ankara Kasaplar Federasyonu ve Ankara Ticaret Borsası olmak üzere 6 kuruluşa ilettiği ve bu kuruluşların da görüşlerini aldığı belirtildi. Ankara'da hayvansal üretim yapan şirketleri temsil eden 5 No'lu Komitenin çalışmalarının önceki dönem Tarım ve Orman Bakanlarına sunulduğu kaydedilen açıklamada, 'Sığır Karkaslarının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'na komite üyelerinin katkı sağlamasının önem taşıdığı ifade edildi."Piyasa canlanacak"ATO Başkanı Baran, ATO olarak tüm sektörler gibi hayvancılık üretimi sektörünün de sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Adı geçen yönetmelik taslağının sektöre canlılık getireceğini kaydeden Baran, "Yönetmeliğin hayata geçmesiyle et kalitesi artacak ve fiyatlandırmada standardın yakalanması mümkün olacak. Bu sayede ticaret hacmi artacak ve piyasa canlanacaktır" dedi.Baran, kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılmasının ve pazar fiyatının da bu kriterlere göre belirlenmesinin üreticiyi de, tüketiciyi de koruyacağını belirtti. Baran, "Ankara Ticaret Odası 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitemizin yaptığı çalışmalara ve önerilere kayıtsız kalmayarak yönetmelik taslağı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Pakdemirli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili yapılacak tüm çalışmalarda ATO olarak üzerimize düşen vazifeleri seve seve yapacağımızı ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da bildirmek isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA