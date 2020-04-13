Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti

NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'ın yıldızı Karl-Anthony Towns'un annesi koronavirüs nedeniyle kaybetti.

13.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:17
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Minnesota Timberwolves'un 24 yaşındaki yıldızı Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Minnesota Timberwolves'tan yapılan açıklamada, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

2 HAFTADIR KORONA İLE BOĞUŞUYORDU

İki hafta önce yıldız basketbolcu, annesinin koronavirüsle boğuştuğunu açıklamış, "Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum" diyerek yaşadığı zorlukları anlatan bir video paylaşmıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Minnesota Timberwolves, Karl Anthony, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Eski aşkından ünlü teknik adama çarpıcı suçlama: Beni cadı olarak gördü Spor
Eski aşkından ünlü teknik adama çarpıcı suçlama: Beni cadı olarak gördü
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe’den teklif aldım Spor
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı Spor
Drogba alkış aldı! Korona için devlete verdiği destek takdir topladı
Barcelona göndermek isteyince patladı: Ben patates torbası değilim Spor
Barcelona göndermek isteyince patladı: Ben patates torbası değilim
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor Spor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Takipçisinin ’Evde kal’ tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten Spor
Takipçisinin "Evde kal" tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten
Süper Lig devi, Cavani transferi için eski futbolcusundan yardım alacak Spor
Süper Lig devi, Cavani transferi için eski futbolcusundan yardım alacak
Başkandan tarihi rest: Lig devam ederse, sahaya çıkmayız Spor
Başkandan tarihi rest: Lig devam ederse, sahaya çıkmayız
Haberler ›› Spor ››Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler 23:38: Karl-Anthony Towns'un annesi, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti - Spor 23:10: NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor 23:07: Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor 22:12: İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! - Spor 22:06: Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi - Spor 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler