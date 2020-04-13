Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'ın yıldızı Karl-Anthony Towns'un annesi koronavirüs nedeniyle kaybetti.
13.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:17
Minnesota Timberwolves'un 24 yaşındaki yıldızı Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Minnesota Timberwolves'tan yapılan açıklamada, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.
2 HAFTADIR KORONA İLE BOĞUŞUYORDU
İki hafta önce yıldız basketbolcu, annesinin koronavirüsle boğuştuğunu açıklamış, "Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum" diyerek yaşadığı zorlukları anlatan bir video paylaşmıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Minnesota Timberwolves, Karl Anthony, Spor