Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor - Spor

Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor

NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu Karl-Anthony Towns, Instagram hesabında yayınladığı video ile annesinin koronavirüse yakalandığını ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

25.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:50

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony-Towns, annesinin koronavirüse yakalandığını ve komada olduğunu açıkladı.

Towns, annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve şu anda komada olduğunu söylediği duygusal bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Başarılı basketbolcu, herkesi temkinli olmaya ve virüsü önlemek için gerekli önlemleri almaya teşvik etti. Timberwolves yıldızı, annesinin zorluğun üstesinden gelebileceği inancını da şu sözlerle ifade etti:

"BUNU YENEBİLİRİZ, AMA BU CİDDİ BİR DURUM VE HER ÖNLEMİ ALMAMIZ LAZIM."

"Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum! Daha fazla ekipmana ihtiyacımız var ve bu tıbbi personele ön hatlarda yardım etmeliyiz. Anneme yardım eden sağlık personeline teşekkür ederim. Hepiniz gerçek kahramanlarsınız! Bu zor zamanda hepimiz için dua ediyoruz."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Karl-Anthony Towns’ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Etiketler : Minnesota Timberwolves, Karl Anthony, Spor

Haberin Videosu :

NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim’in son durumu hakkında, kızı Buse’den yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Fatih Terim’in koronavirüs tweeti tarihe geçti Spor
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Beşiktaş taraftarına Talisca’dan kötü haber Spor
Beşiktaş taraftarına Talisca'dan kötü haber
Avrupa’da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı
Arda Turan, Fatih Terim’le yaptığı telefon görüşmesini anlattı Spor
Arda Turan, Fatih Terim'le yaptığı telefon görüşmesini anlattı
G.Saray’da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir’den çarpıcı yanıt Spor
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir'den çarpıcı yanıt
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’den ilk mesaj Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk mesaj

Son Dakika Spor Haberleri

13:18: Bursalı sporcu Dünya Şampiyonası'na katılıyor - Spor 13:10: Gustavo oğluyla idman yapıyor - Spor 13:09: Yeni Malatyaspor taraftarından duygusal 'evde kal' videosu - Spor 13:09: Kayserispor'u yabancılar sırtlıyor - Spor 13:08: Milli güreşçilerden 'evde kal' çağrısı - Spor 11:48: Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı - Spor 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı - Haberler 11:24: Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor - Spor 10:54: Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok - Spor 10:32: Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu - Spor 10:31: Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu - Spor 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler