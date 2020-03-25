Karl-Anthony Towns’ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony-Towns, annesinin koronavirüse yakalandığını ve komada olduğunu açıkladı.

Towns, annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve şu anda komada olduğunu söylediği duygusal bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Başarılı basketbolcu, herkesi temkinli olmaya ve virüsü önlemek için gerekli önlemleri almaya teşvik etti. Timberwolves yıldızı, annesinin zorluğun üstesinden gelebileceği inancını da şu sözlerle ifade etti:

"BUNU YENEBİLİRİZ, AMA BU CİDDİ BİR DURUM VE HER ÖNLEMİ ALMAMIZ LAZIM."

"Hikayemi herkesin evde kalması umuduyla paylaşıyorum! Daha fazla ekipmana ihtiyacımız var ve bu tıbbi personele ön hatlarda yardım etmeliyiz. Anneme yardım eden sağlık personeline teşekkür ederim. Hepiniz gerçek kahramanlarsınız! Bu zor zamanda hepimiz için dua ediyoruz."