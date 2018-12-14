Karla beyaza bürünen doğada kınalı keklik ve atlar yiyecek aradı
BİNGÖL - Bingöl
ve Erzurum
arasında karla beyaza bürünen doğada kınalı keklik ve atlar yiyecek aradı. Bingöl'ün Yedisu
İlçesi ile Erzurum arası kar nedeniyle beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek ararken görüntülenen başı boş bırakılmış atlar dikkat çekti. Kınalı
keklikler de sürü halinde yol üzerindeki yiyecek ararken objektiflere takıldı.Öteyandan, bölgede atların yazları tarla ve çayırlarda kullanıldığı kışın ise doğaya bırakıldığı öğrenildi.
Kar,Erzurum,Bingöl,Kınalı
14 Aralık 2018 Cuma 16:11