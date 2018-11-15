Karla birlikte yaylacılar dönüşe geçti Gümüşhane
'de 80 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaylacılar hayvanları ile birlikte dönüşe geçti. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Merkez
'e bağlı 18, Kelkit
ilçesine bağlı 40, Köse'ye bağlı 7 ve Şiran
'a bağlı 15 köy yolu olmak üzere toplam 80 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.
15 Kasım 2018 Perşembe 10:18