15 Kasım 2018, 10:18
»»

Karla Birlikte Yaylacılar Dönüşe Geçti

Karla birlikte yaylacılar dönüşe geçti Gümüşhane'de 80 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaylacılar hayvanları ile birlikte dönüşe geçti.

Karla birlikte yaylacılar dönüşe geçti
Gümüşhane'de 80 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaylacılar hayvanları ile birlikte dönüşe geçti. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
Merkez'e bağlı 18, Kelkit ilçesine bağlı 40, Köse'ye bağlı 7 ve Şiran'a bağlı 15 köy yolu olmak üzere toplam 80 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.
15 Kasım 2018 Perşembe 10:18