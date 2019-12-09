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Karla kapanan 80 köy yolu açıldı 1'inde çalışma sürüyor

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 81 köy yolundan 80'i açılırken, 1'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

09.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:40Karla kapanan 80 köy yolu açıldı 1'inde çalışma sürüyor
'da kar nedeniyle kapanan 81 köy yolundan 80'i açılırken, 1'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Elazığ'dan 4 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, , Maden, Keban ve 'de 64 olmak üzere toplam 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 9 ayrı karla mücadele merkezinde oluşturulan ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin 80 araç 158 personel ile 4 gün süren çalışmasında köy yollarından 80'i ulaşıma açıldı. Baskil ilçesine bağlı bir köy yolunda ise çalışmanın sürdüğü belirtildi.
(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Sivrice, Baskil, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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