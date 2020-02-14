Haberler » Güncel » Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi - Haber

Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

14.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:18
'nin ilçesindeki ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla fotokapanlı çalışma yürüttü.
Çalışmada çeşitli yaban hayvan türlerinin doğal yaşamdaki görüntüleri elde edildi.
Belirli bir noktaya yerleştirilen iki fotokapana, bölgede yaşayan çakal ve geyiklerin karla kaplı bölgedeki görüntüleri yansıdı.
Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:39:27