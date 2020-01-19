Haberler » Güncel » Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler - Haber

Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler

Ordu'da kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı yaylalar, hafta sonu stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

19.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:08Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler
'da kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı yaylalar, hafta sonu stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Yüksek rakımlı yaylalarda mangal yapan vatandaşlar, arazi araçları ile stres atıyor.

Yeşilin her tonunu barındıran yaylaları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Ordu'da yaz aylarında piknikçilerin, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası olduğu yüksek rakımlı yaylalar, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor. Yoğun iş temposundan uzaklaşarak stres atan vatandaşlar, her mevsim güzel olan yaylaların muhakkak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Kar yağışının sürekli etkili olduğu yaylalarda belediye ekipleri, insanların mağdur olmaması için temizleme ve tuzlama çalışmasını da sürdürüyor.

İş stresinden uzaklaşmak için ekip olarak yaylaya çıktıklarını, şehir merkezinde göremediklerini kar hasretini burada giderdiklerini söyleyen vatandaşlar, aileleri ve arkadaşları ile güzel bir hafta sonu geçirdiklerini, herkesin buralara gelmesi gerektiğini ifade ettiler. - ORDU

Karadeniz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44  Kadıköy'de eşi ve annesini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
15:43  Kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından kaçırılıp darbedilen genç kız, hastaneye kaldırıldı...
15:42  Erzincan'da karda rafting
15:37  Yüzerek sağlıklarına kavuşuyorlar
15:42  Tokat'ta hamam kültürünü yaşatma etkinliğinde yemek ikramı ve eğlence
19.01.2020 15:51:32