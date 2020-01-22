Haberler » Güncel » Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi - Haber

Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, karla kaplı yolda rampa aşağı inen TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

22.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:50Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi

YOZGAT'ın ilçesinde, karla kaplı yolda rampa aşağı inen TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. O anlar, yoldaki otomobildekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Sorgun'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Mükremin köyü yakınlarında rampa aşağı inen TIR, karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sağo sola savrulan TIR, yol dışına çıktı. O anlar, karşı yönden gelen otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü çeken kişinin, "İnşallah uçmaz. Dayı dikkat et" dediği duyuldu. TIR şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.



Sorgun, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:39  Soylu: "Variller içerisinde Avrupa'dan gelmiş tonlarca uyuşturucuyu PKK'nın mağaralarında ele...
11:38  50 yaşındaki görme engelli Süheyla Köse'nin diploma sevinci
11:38  Taraklı'nın tarihi dokusu "beyaz" ve "kahverengi" boyayla korunacak
11:37  Firari asker, 26 yıl sonra yakalandı
11:37  Eşini balkondan atarak öldüren sanığa "akıl sağlığı" tahliyesi
22.01.2020 11:41:10