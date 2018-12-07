Karla Mücadele Başladı

Karla mücadele çalışmaları kapsamında kardan kapanan İnegöl, Keles ve Büyükorhan ilçelerinde 4 ayrı noktada yollar temizlenirken, halen kapalı olan mahalle yolu bulunmuyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele çalışmaları için tüm tedbirlerini aldı. Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli önlemler alınırken, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ekipler çalışmaların startını verdi. Çalışmalar kapsamında Büyükorhan ilçesi Kuşlar – Geynik bağlantı yolu, İnegöl Gedikpınar ve Keles Kocayayla – Boğazova arasında yol açma çalışmaları yapıldı.

24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

Kent merkezinde 58 araç ve 176 personel, ilçelerde ise 80 araç 140 personel olmak üzere toplam 138 araç ve 316 personelle hizmet veren ekipler, 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışması yürütecek. Yol işleri şantiye sahasındaki tuz deposunda 10 bin ton tuz ve 100 ton solüsyon bulunurken, kar yağışıyla birlikte ulaşımda en küçük bir aksilik bile yaşanmaması amaçlanıyor. Yaz sezonunda 17 ilçede asfaltlama hamlesi başlatarak, yol kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kış boyunca da bu yollarımızda ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Hem kent merkezi hem de ilçelerde ilk karın düşmesiyle birlikte ekiplerimiz çalışmaların startını verdi. Bu kışı ulaşım anlamında sorunsuz bir şekilde geçirmek tek dileğimiz" dedi.