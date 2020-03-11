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Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Drone ile çekilmiş görüntüler İş makinelerinin çalışması Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner'in konuşması Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor MUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

11.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:33
Drone ile çekilmiş görüntüler
İş makinelerinin çalışması
Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner'in konuşması Muş 'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
MUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Kışın en sert geçtiği illerden Muş'ta, Cevizlidere köyünün yolu kar kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma yürütüyor.
Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu geçtiği bölgede ilerlemekte zorluk yaşayan ekipler, çalışmaları bir haftada tamamlamayı amaçlıyor. Karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler : Muş, Güncel

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