Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Drone ile çekilmiş görüntüler İş makinelerinin çalışması Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner'in konuşması Muş'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor MUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
11.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:33
Drone ile çekilmiş görüntülerİş makinelerinin çalışmasıÖzel İdaresi ekip şefi Nazım Diner'in konuşması Muş 'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyorMUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Kışın en sert geçtiği illerden Muş'ta, Cevizlidere köyünün yolu kar kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma yürütüyor.
Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu geçtiği bölgede ilerlemekte zorluk yaşayan ekipler, çalışmaları bir haftada tamamlamayı amaçlıyor.
Kışın en sert geçtiği illerden Muş'ta, Cevizlidere köyünün yolu kar kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma yürütüyor.
Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu geçtiği bölgede ilerlemekte zorluk yaşayan ekipler, çalışmaları bir haftada tamamlamayı amaçlıyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak