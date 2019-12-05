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Karla mücadele ekipleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu'da, Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:04Karla mücadele ekipleri AA'nın
'da, Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karadeniz sahilinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun Isırganlık mevkisinde yer alan bakımevinde, şube şefi Selçuk Kısmet ve diğer çalışanlar, oylamada yer alan fotoğraflara ilişkin AA muhabirinden bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen Kısmet, kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki Yollar Açıldı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", kategorisinde Semih Yüksel'in "Rüzgar Sörfüyle Dünya Turu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ekip sorumlusu Kamil Öztürk de kış mevsiminin başlamasıyla karla mücadele için bölgeye geldiklerini söyledi.

Vatandaşların, sevdiklerine güvenle kavuşabilmesi için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını anlatan Öztürk, "Gazeteci arkadaşlarımız da bizler gibi görevlerini büyük özveri ve fedakarlıkla yürütüyor. Görev yerimizde, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca imza attığı eserlerden oluşan fotoğraf serisini büyük hayranlıkla inceledik. Çok değerli fotoğraflar var, tercih aşamasında zorlandık. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de Orman Yangını", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen Bebekler", spor kategorisinde İsa Terli'nin "Kıtaları Buluşturan Maraton" fotoğraflarından yana tercih yaptı.

Ali İhsan Öztürk, Hüseyin Yıldız, Semih Yüksel, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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