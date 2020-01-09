Karla mücadele ekipleri bu kez hasta için seferber oldu

İş makineleri ile yolu açan karla mücadele ekipleri, ambulansı güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırdı.

Alaşehir 'de rakımı yüksek bölgelerinde etkisini arttıran kar yağışı, bazı mahallelere ulaşımı zorlaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri de vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için 24 saat görev yapıyor. Bu kapsamda Horzum Alayaka mahallesinde rahatsızlanan hastaya ulaşmaya çalışan ambulansın yardımına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Adeta zamanla yarışan karla mücadele ekipleri, iş makineleri ile yolu açarak ambulansı hastaneye ulaştırdı.