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Karla mücadele ekipleri görev başında

Manisa'da yüksek bölgelerde kendini gösteren kar yağışının ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.

06.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:16Karla mücadele ekipleri görev başında
'da yüksek bölgelerde kendini gösteren kar yağışının ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Hava koşullarının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın açık kalmasını sağladı.

Manisa'da kar yağışı Gördes ve Demirci ilçesinin yüksek rakımlı mahalleleriyle Spil Dağı'nda etkisini gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de, kar yağışının ardından harekete geçti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri için seferber olan ekipler, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. - MANİSA

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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