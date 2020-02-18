Karla mücadele ekipleri, İsa için seferber oldu

VAN'ın Tuşba ilçesinde, karın ağrısı şikayeti olan İsa Oğuzhan (12), karla mücadele ekiplerinin kapalı yolu açmasıyla kendisine ulaşan sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

Van ve çevresinde 3 gündür etkili olan yağışın durmasıyla karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun mücadele yürütüyor. Tuşba'ya bağlı olan ve yolu kardan kapanan Ermişler Mahallesi'nde oturan İsa Oğuzhan'ın karın ağrısı şikayeti başlayınca ailesi, sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede, tipiye rağmen zorlu çalışma yürüterek, 3 saatte mahalleye ulaştı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsa Oğuzhan, daha sonra Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne ulaştırılarak, tedaviye alındı.?