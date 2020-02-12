Haberler » Güncel » Karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor - Haber

Karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor

Kar yağışı başladığı ilk andan itibaren hızla sahaya çıkan ve şehrin dört bir yanında görev yapan Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, şehir içi ulaşımda sorun yaşanmaması için büyük mücadele veriyor.

12.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:23Karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor
Kar yağışı başladığı ilk andan itibaren hızla sahaya çıkan ve şehrin dört bir yanında görev yapan Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, şehir içi ulaşımda sorun yaşanmaması için büyük mücadele veriyor. Gerçekleşen çalışmalar sonucu şehir içi ulaşımı sağlayan ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar kar kürüme araçları ile baştan aşağı temizleniyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda personel, kar kürüme, tuzlama ve iş makinesi ile şehrin çeşitli mahallelerinde kar temizliği yapan belediye ekipleri, sabah saatlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu bölgede oturan vatandaşların yanı sıra işyeri sahibi esnafların, araç sürücülerinin ve üniversite öğrencilerinin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hem yollarda hem de yaya kaldırımlarında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Üniversite içerisinde de kar temizliği yapan ekipler, karla temizliği çalışmalarının gün boyu çeşitli mahallelerde sürdürecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:50:31