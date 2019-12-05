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Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni

Makine ve ekipmanlardan görüntü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun toplantıdan detay görüntüleri Kurdele kesilmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel...

05.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:17
Makine ve ekipmanlardan görüntü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun toplantıdan detay görüntüleri
Kurdele kesilmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun makine ve ekipmanları incelemesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın araç kullanması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2019'da alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım törenine katıldı.
Karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni

Mehmet Cahit Turhan, Güncel

Kaynak: AA


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