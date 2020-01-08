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Karla mücadelede İnönü'deki muhtarlar da iş başında

Eskişehir'in İnönü ilçesinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı dolayısı ile muhtarlar belediye ile birlikte karla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

08.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:13 Karla mücadelede İnönü'deki muhtarlar da iş başında
'in İnönü ilçesinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı dolayısı ile muhtarlar belediye ile birlikte karla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

İnönü Belediyesi tarafından önceki yıllarda başlatılan uygulama ile ilçedeki tüm muhtarlıklara temin edilen kar küreme aparatları sayesinde ilçe mahalle muhtarları kar yağışından dolayı karla mücadele çalışmalarında belediyeye yardımcı olmaya devam ediyorlar.

Konuyla ilgili konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Muhtarlarımızın bu duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı bu zor günde yardımlarını esirgemedikleri ve belediyemize destek verdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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