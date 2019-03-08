Karla Mücadelenin Kadın Amiri" Gönüllere Yol Açıyor

Kaynak: AA

GÜNAY NUH - Yurtta kara kışın en çetin geçtiği illerden Ardahan'da karla mücadele çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresinin kadın Genel Sekreteri Anıl Aksel, hem köy yollarındaki çalışmaları takip ediyor hem de ziyaret ettiği köylerde kadınların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, kara kışın en sert ve çetin geçtiği illerden Ardahan'da karla mücadele ekiplerinin köy yollarındaki çalışmalarını koordine edip zaman zaman denetimler yapıyor. Kadın yönetici olarak kurum içinde gösterdiği performans ve enerjisi ile çalışanların takdirini toplayan Aksel, hizmet götürdüğü kırsal kesimlerde de özellikle kadınların beğenisini topluyor.Yaz kış, gece gündüz demeden iş makinesi desteğindeki ekipler ile sahadaki çalışmalara katılan, özellikle kışın kar ve tipiye rağmen karla mücadele çalışmalarını bizzat takip eden Aksel, köylerdeki kadınları da ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Kadınların desteğini gören Aksel, kırsalda yaşayanların davetlerine icabet edip özellikle kadınların sorunlarını dinleyip köyde sorumluluk alanındaki sorunlara çözüm bulmaya çalışması ile dikkati çekiyor.Ulaşımdan şebeke sularına kadar birçok alanda kadınların talebi doğrultusunda kırsaldaki sorunlara çözüm üreten Aksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yine kırsaldaki köylere gidip hem ekiplerin yaptıkları çalışmaları denetledi hem de sohbet ettiği kadınların gününü kutladı."Sorumluluğumun bilincindeyim"Genel Sekreter Anıl Aksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın olarak İl Özel İdaresi gibi teknik ve kırsal kesime hizmet götüren bir kurumun başında olmasının örneğinin az olduğunu ifade ederek bu nedenle sorumluluğun bilincinde olduğunu söyledi.Aksel, görevini yaparken kadın ya da erkek ayrımı yapmadığını herkese eşit hizmet vermeye çalıştığını anlatarak şöyle devam etti:"Köyler bizim çocuklarımız gibi. Bir kadın eli ile köylere dokunmanın, onlara yardım etmenin ayrı bir mutluluğu var ama hizmeti gerçekleştirirken aklıma hep orada yaşayan insanların, özellikle kadınların ne istediği, ne hissettiği gelir. Köy hayatının getirdiği sıkıntıları çözmekte aklıma ilk gelen kadınlar oluyor, onları mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Bugün de hem karla mücadele çalışmasına katıldık hem de uğradığımız kadınlarımızın bu vesileyle Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık."Bölgedeki sorunları kendisine güvenen ve kendisinin de güven verdiği ekibiyle tek tek çözdüğünü ifade eden Aksel, Ardahan'da kaynakların sınırlı olmasına rağmen kalıcı işler yaptıklarını dile getirdi. Aksel, bu hizmetleri ekip ruhu ve insanlarla olan ilişkiler sayesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi."Keşke herkes bu duyarlılığı gösterse"Çeğilli köyünde yaşayan kadınlardan Bağdagül Koçak da Anıl Aksel'i kadın yönetici olmasının da etkisiyle çok sevdiklerini belirterek kentte karla mücadelenin sorunsuz yapıldığını aktardı.Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aksel'in kendilerine yaptığı ziyaretten ayrı bir mutluluk duyduklarına işaret eden Koçak, "Anıl Hanım Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bize sürpriz yapıp ziyaretimize geldi. Bizi düşünüp günümüzü kutladığı için çok mutlu olduk." dedi.Anıl Aksel'in aynı köyde ziyaret ettiği Suna Koçak da kadın idarecinin kendileri için son derece önemli olduğunu aktararak "Anıl Aksel Hanım'ın ziyaretine çok sevindik. Aksel Hanım hem yollarımızı açtı hem de Kadınlar Günü'müzü kutladı, çok mutlu olduk. Keşke herkes bu duyarlılığı gösterse." dedi.