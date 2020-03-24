Karlar eridi, kurt ve kuşlar hayvan ölülerinin başına toplandı

ARDAHAN'ın Tepeler köyüne inen kurt, karlar altından çıkan hayvan ölüsünün yanına gelip, bir parça alarak gitti. Bu sırada bazı kuşların da hayvan ölüsünün başında olduğu bir köylünün çektiği görüntülere yansıdı.

Havaların ısınması ile birlikte doğada eriyen kar altından hayvanların ölüleri çıkmaya başladı. Bu hayvan ölülerinini başına da yaban hayvanları geliyor. Köy yakınındaki hayvan ölüsü yanına kurdun bir parça et alması ve kuşların çevrede bulunduğu anlar köy halkından Halil İbrahim Mert tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA