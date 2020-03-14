Karlar eridi menderesler ortaya çıktı
Karlar eridi menderesler ortaya çıktı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu.
14.03.2020 03:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:43
Karlar eridi menderesler ortaya çıktı
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu. Beytüşşebap'a bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında bulunan karlar erimeye başladı. Karların erimesi sonrası suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunlukta menderesler oluştu. Menderesler oluşturduğu doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde karların erimesi sonucu suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunluğunda menderesler oluştu. Beytüşşebap'a bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında bulunan karlar erimeye başladı. Karların erimesi sonrası suyun akış yönünün değişmesi nedeni ile kilometrelerce uzunlukta menderesler oluştu. Menderesler oluşturduğu doğal güzellik drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Karlar eridi menderesler ortaya çıktı
Etiketler : Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
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