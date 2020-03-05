Karlar Kralı Norm 2 Filmi

Çinlilere ait olan eski bir sanat eseri, Dexter
adında bir arkeolog tarafından çalınır. Çin halkı için çalınan eseri kurtarmaya karar veren Norm, arkadaşlarının yardımı ile zorlu bir maceraya atılır. Dexter’i bulmak için dünya çapında bir yolculuğa çıkan Norm ve arkadaşları, çalınan sanat eserini bulmayı başarabilecek midir?Yönetmen:
Tim Maltby, Richard FinnSenaryo:
Dean StefanFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Norm of the North: King Sized AdventureYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, Çin, Güney Kore, HindistanOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
20.03.2020 Karlar Kralı Norm 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.