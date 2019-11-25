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"Karlar Ülkesi 2" filminin lisanslı ürünleri Amazon.com.tr'de satışta

"Karlar Ülkesi 2" filminin lisanslı ürünleri, Amazon.com.tr Disney özel mağazasında yerini aldıAmazon'dan yapılan açıklamaya göre, Disney'in tüm dünyada merakla beklenen filmi "Karlar Ülkesi 2", Türkiye'de vizyona girdi.

25.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:30
"Karlar Ülkesi 2" filminin lisanslı ürünleri, Amazon.com.tr Disney özel mağazasında yerini aldı
Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Disney'in tüm dünyada merakla beklenen filmi "Karlar Ülkesi 2", 'de vizyona girdi.
Her yaştan sevenini olağanüstü bir yolculuğa davet eden filmin lisanslı ürünleri Amazon.com.tr'de markaya özel mağazasında yerini aldı. Filmde kullanılan açık mavi, ekru ve lacivert ana tonlardan esinlenilerek yaratılan oyuncaktan kitaba, ev tekstilinden ayakkabı ve kişisel bakıma kadar birçok farklı kategoriden lisanslı "Karlar Ülkesi 2" ürünleri, Amazon.com.tr'de yer alan özel mağazasında satışa sunuluyor.
26-30 Kasım'da Amazon.com.tr'nin kitaptan cep telefonuna, bilgisayardan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı kategoride ayrıcalıklı indirimler sunacağı "Beklenen Cuma" döneminde seçili "Karlar Ülkesi 2" ürünleri de yüzde 20'ye varan indirimle satılacak. "Karlar Ülkesi 2" ürünlerinde oyuncak, kitap, ayakkabı ve daha birçok kategoride "Beklenen Cuma" fırsatlarına özel indirimler olacak.

Türkiye, Amazon, Güncel

Kaynak: AA

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