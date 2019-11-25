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BBC

Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu

Disney'in 22 Kasım'da vizyona giren yeni animasyon filmi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) dünya genelinde 350 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

25.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:05Karlar Ülkesi 2, Kasım'da vizyona girip en fazla izlenen animasyon filmi oldu

Disney'in 22 Kasım'da vizyona giren yeni animasyon filmi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) dünya genelinde 350 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı.

Medya izlenme oranları ölçüm şirketi Comscore'a göre Kasım'da vizyona giren animasyon filmleri arasında en çok izlenen yapım rekorunu kıran Karlar Ülkesi 2, sadece ABD'de açılış hafta sonunda 127 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Film Türkiye'de de 22 Kasım'da gösterime girmişti.

Disney daha önce hafta sonunda ABD ve Kanada'da toplam 120 milyon dolarlık hasılat beklediğini açıklamıştı.

İlk filmin hasılatı 1,27 milyar dolar

Karlar Ülkesi 2013'te vizyona girmiş ve toplam 1 milyar 270 milyon dolarlık gelirle tarihte en fazla hasılata ulaşan animasyon filmi olmuştu.

Yeni filmde Erindel'in dışında tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven'in maceraları anlatılıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
BBC


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