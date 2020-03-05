Haberler » Sinema » Karlar Ülkesi II Filmi - Haberler

Karlar Ülkesi II Filmi

Karlar Ülkesi II filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Karlar Ülkesi II filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48Karlar Ülkesi II Filmi
Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarının konu edildiği film de Elsa 'neden büyülü güçlerle doğdum?' sorusuna cevap ararken yakın dostları olan Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar.

Dünya çapında büyük sükse yapan animasyon yapım Frozen'ın devam film idir. Chris Buck ve Jennifer Lee'nin yönettiği film in senaryosunu Jennifer Lee kaleme alırken seslendirme kadrosunda ise Kristen Bell ve Idina Menzel yer alıyor.


Yönetmen: Chris Buck, Jennifer Lee
Senaryo: Jennifer Lee, Allison Schroeder
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Frozen II
Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 20.11.2019

Karlar Ülkesi II Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Chris Buck, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 15:25:46