Karlar Ülkesi II Filmi

Arendelle’in kapılarının çok ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in maceralarının konu edildiği film
de Elsa 'neden büyülü güçlerle doğdum?' sorusuna cevap ararken yakın dostları olan Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte tehlikeli ve bir o kadar da olağanüstü bir yolculuğa çıkar. Dünya çapında büyük sükse yapan animasyon yapım Frozen'ın devam film
idir. Chris Buck ve Jennifer Lee'nin yönettiği film
in senaryosunu Jennifer Lee kaleme alırken seslendirme kadrosunda ise Kristen Bell ve Idina Menzel yer alıyor.Yönetmen:
Chris Buck, Jennifer LeeSenaryo:
Jennifer Lee, Allison SchroederFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Frozen IIYapımcı Firma:
Walt Disney Animation StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
103 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
20.11.2019 Karlar Ülkesi II Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.