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Karlı bölgelerde sokak hayvanlarını beslediler

ISPARTA ve çevresinde kar yağışı etkili olurken, belediyenin Veteriner Müdürlüğü ekipleri, karda yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.

07.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:31 Karlı bölgelerde sokak hayvanlarını beslediler

ISPARTA ve çevresinde kar yağışı etkili olurken, belediyenin Veteriner Müdürlüğü ekipleri, karda yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.

Kentte yoğun kar yağışı üzerine harekete geçen Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarını besledi. Belediye ekipleri, Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ koordinasyonunda şehir merkeziyle yakın köylerde sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.Isparta Belediyesi ekipleri, gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sırtlandıkları mama çuvallarıyla sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler ile şehrin tüm mahalle ve yakın köylerine ulaştı. Ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla gelen ekipler, sokak hayvanları için çalıştı. 



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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