Karlı ve Rüzgarlı Havada Kayak Keyfi

Kaynak: AA

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Palandöken'e hafta sonunu geçirmek için gelen tatilciler, kar yağışı altında ve rüzgarlı havada kayak yaptı.Sezon boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi'nde, etkili olan kar yağışlarının ardından kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu.Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Palandöken'e gelenler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kayak yaptı.Renkli görüntülerin oluştuğu pistlerde genç, yaşlı, çocuk her kesimden çok sayıda tatilci kar yağışının ve rüzgarın etkili olduğu havaya rağmen eğlenceli vakit geçirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, kayak yapmanın yanı sıra canlı müzik eşliğinde de eğlendi. Kayaksever Siraç Şayli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan Erzurum'a geldiğini söyledi.Palandöken'de kayak yaparak güzel vakit geçirdiğini belirten Şayli, "Kayak merkezinde hava biraz soğuk ama beğendim. Kar yağmasına rağmen güzelce kayak yapıyoruz. Kayak yapmak dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil ve pratik bir bilgi gerekiyor. Düşe kalka kayak yapmayı öğreniyoruz." diye konuştu.Kayakseverlerden Sermet Urun da kayak yapmak için Erzincan'dan geldiğini ifade etti.Kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını dile getiren Urun, "Kayak merkezine gelirken kendi malzememizi getirmedik ve kiralarken yoğunluk nedeniyle zorlandık. Kayak yapmanın tadını çıkartıyoruz. Kayak yapmak çok zevkli ve herkese tavsiye ediyorum. Hafta sonu stres atmak için güzel bir etkinlik." dedi.