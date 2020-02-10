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Karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yollarda biriken karlar, belediye ekiplerince cadde ve sokaklara deniz suyu dökülerek, temizleniyor.

10.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:27Karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor

ZONGULDAK'ın ilçesinde, yollarda biriken karlar, belediye ekiplerince cadde ve sokaklara deniz suyu dökülerek, temizleniyor.

Alaplı'da, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelen buzlanmalar, belediye ekiplerince temizleniyor. Belediye ekipleri, buzlu yolları temizlemek için deniz suyu kullanıyor. Karadeniz'den çektikleri suyu itfaiye araçlarıyla cadde ve sokaklara püskürterek, temizleme çalışması yapan ekipler, yolların kardan temizlenmesini sağladı.

Alaplı Belediyesi Müdürü Sinan Taşkın, karla kaplı yolların deniz suyu sayesinde kolaylıkla açıldığını belirterek, "Kar yağışının ardından deniz suyu ile karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bölgemizin özellikle yüksek kesimlerinde ve ana arterlerde tamamen deniz suyu kullanıyoruz. Doğal bir madde yola bir zararı yok. Gecede tuzlama ve kumlama çalışmamız devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana deniz suyu ile tüm mahalle yollarımızı açmaya çalışıyoruz" dedi.



İtfaiye, Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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