Karlı Yolu İş Makinesi Açtı, Ambulans Yaralı Yaşlı Adama Ulaştı

Kaynak: İHA

Karlı yolu iş makinesi açtı, ambulans yaralı yaşlı adama ulaştıBİNGÖL - Bingöl'de bir mezradaki evinde düşen yaşlı adam, karlı ve buzlu yolların iş makinesi ile açılmasıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, Karlıova ilçesine bağlı İsa Köyü Morkoyun Mezrası'nda bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Mehmet Bilgiç, banyoda düşerek ayağa kalkamadı. Durumdan haberleri olan yakınları hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yola ambulansla çıkan sağlık ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle mezraya ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, Karılova Belediyesi'nden yardım istedi. Ambulansın kaldığı noktaya belediyeden giden iş makinesi, hem yolu açtı, hem de ambulansı kurtararak mezraya ulaşmasını sağladı. Eve ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaşlı adamı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.