Haberler » Güncel » Karlıova Belediyesi'nden temizlik çalışması - Haber

Karlıova Belediyesi'nden temizlik çalışması

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, belediye ekipleri kar yağışı öncesinde cadde ve sokaklarda genel temizlik çalışması başlattı.

29.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:04Karlıova Belediyesi'nden temizlik çalışması
'ün ilçesinde, belediye ekipleri kar yağışı öncesinde cadde ve sokaklarda genel temizlik çalışması başlattı.

Karlıova Belediyesi tarafından cadde ve sokakların temizliği aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi. Kar yağışı öncesi temizlik çalışmalarını hızlandıran ekiplerin, tüm sokakların genel temizliğini yapacağı aktarıldı.

İlçenin daha temiz olması için ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, " İlçemizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Kar yağışı tam anlamıyla etkisi göstermeden sonbaharın temizlik çalışmasını tamamlayacağız" dedi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına...
15:30 Gaziantepli besici ahırından çalınan hayvanlarına kavuştu
15:28 Silah ve uyuşturucu ele geçirilen evin bulunduğu mahalledekiler DHA'ya konuştu
15:27 Şehit Astsubay Duymaz, son yolculuğuna uğurlandı
15:24 Bağlıçay köyü Dernek Başkanı Özülüş'ten Başkan Çiftçi'ye ziyaret
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:30:12