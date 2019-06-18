Karlıova Belediyesinden temizlik seferberliği

Karlıova
Belediyesince temizlik seferberliği başlatıldı.
Bu kapsamda belediyeye bağlı zabıta, itfaiye ve temizlik ekipleri tarafından ilçenin bütün mahalle, sokak, çarşı merkezi, ana yolları ve boş arazilerinde temizlik yapıldı.
Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl
tarafında yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler yoğun bir tempo ile çalışırken, itfaiye aracı ile sokaklar ve caddeler yıkanıyor.
Vatandaşlar da çalışmalara destek sunuyor.
Bingöl yaptığı açıklamada, iki gündür süren temizlik çalışmaları kapsamında ilçe genelinde kağıt, plastik, naylon poşet ve benzeri atıkların toplanmaya çalışıldığını belirtti.
Vatandaşların temiz bir ortamda yaşaması için ilçede tek bir çöp kalmayana kadar çalışmaların devam edeceğini dile getiren Bingöl, "Belediyemize bağlı görev yapan fedakar temizlik ekipleri güzel ilçemiz için ellerinden geleni yapıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızdan da çevre duyarlılığına önem vermelerini istiyoruz. Çevre hassasiyetine önem göstererek, çöplerini çöp konteynerine atmalarını rica ediyoruz. Daha güzel bir Karlıova için hep birlikte el ele vermeliyiz." diye konuştu.