Karlıova'da 12 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde iki gündür etkili olan kar nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Karlıova ilçesinde 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor.
Karlıova Belediyesi ekipleri de ilçe merkezinde biriken karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.
Kar yağışının yarın Adaklı
, Karlıova, Yayladere
, Yedisu
ve Solhan
ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
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13 Aralık 2018 Perşembe 16:49