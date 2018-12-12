Karlıova'da 15 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:49



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:49

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimi geçti. İlçe merkezine bağlı 15 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Karlıova ilçesinde gecikmeli olarak dün başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimi bulurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimi geçti. İlçe merkezine bağlı 15 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Kaymakamlığı'na bağlı özel idare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler ise ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediyeye ait kar temizleme araçları ilçe merkezinde biriktirdikleri kar yığınlarını kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyor. Sabah saatlerinde işyerlerini açmaya gelen ilçe esnafı, işyerleri önünde biriken karları güçlükle temizledi. Karlıova-Erzurum karayolunun bazı kesimlerinde ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, yaptığı açıklamada, kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, özel idare ekiplerinin gece-gündüz çift vardiye olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. - Bingöl