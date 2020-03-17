Karlıova'da 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
17.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:47
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçe tamamen beyaza büründü. Kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Karların erimesinden sonra baharı bekleyen ilçe halkı güne yine karla uyandı. Akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir günde 25 santimetreyi buldu. İlçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ilçe merkezinin kapanan yollarını açmaya başlarken, ilçe özel idare ekipleri de kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Güne karla uyanan ilçe esnafı küreklerle kar atmak için yoğun çaba gösterdi.
Kaynak: AA
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