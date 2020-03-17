Karlıova'da baharda da kar yolları kapattı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışıyla 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
17.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:04
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışıyla 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karlıova'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, kırsal alanda ise ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı 25 köy yolu dün akşam yağan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. İş yerinin önünde biriken karı temizleyen esnaf Ömer Şengül, "Tam bahar geldi, cemre düştü diye sevinirken bu akşam kar yağdı" dedi.
Kaynak: DHA
Manşet
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