Karlıova'da Fırtına Çatıları Uçurdu

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde fırtına nedeniyle çok sayıda ev ile bir lisenin çatısından kopan parçalar, etrafa savruldu.Karlıova ilçesinde dün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe halkı, şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinden çıkamadı. Karlıova Anadolu Lisesi'nin çatısının bir bölümü şiddetli rüzgara dayanamayarak yere düştü. Akşam saatlerinde fırtınanın etkisini artırmasıyla çok sayıda evin çatısı da uçtu. Bu sabah saatlerinde etkisini yitiren fırtınanın yol açtığı tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.- Bingöl