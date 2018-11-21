Karlıova'da Hastalara Moral Yemeği

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:32



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:32

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki slikozis hastalarına moral yemeği verildi.Kaymakam Levent Yetgin Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, yardım talebinde bulunan hastalara gereken desteği sunduklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte hane ziyaretlerini de gerçekleştirerek sorunlarınızı yakından takip edeceğiz. Kaymakamlık olarak hastalarımızın kontrollerini düzenli yapmaları için araç kiralayarak çevre illere hastanelere götürüyoruz." dedi.Yemeğe Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı.